IT-Verbund wächst

Für eine Aufnahme der Gemeinde Kyffhäuserland in den IT-Verbund Nordthüringen soll der Ellricher Stadtrat demnächst den Weg ebnen. So könnten noch mehr Kosten eingespart werden, weil Hard- und Software gemeinsam abgeschafft und betrieben werden. Auch könnten durch die erweiterte Zweckvereinbarung die Kosten für die Umsetzung des e-Governments getragen, könne man den erhöhten Sicherheitsanforderungen gerecht werden, heißt es in der Beschlussvorlage für den Stadtrat.