Jägernachwuchs im Landkreis Nordhausen: 18 Teilnehmer bestehen ihre Prüfung

Am zurückliegenden Wochenende haben sich 18 Teilnehmer erfolgreich der Jägerprüfung gestellt, die die Untere Jagdbehörde des Landkreises abgenommen hat. Hinter ihnen liege eine fünfmonatige Ausbildung, in denen sie das erforderliche praktische und theoretische Wissen vermittelt bekamen, so Landratsamtssprecherin Jessica Piper.

Behandelt wurden Themen wie Jagd-, Forst-, Umweltschutz-, Tierschutz-, Naturschutz- und Landschaftspflegerecht sowie Lebensmittel- und Tierseuchenrecht, Jagdwaffenkunde und Waffenrecht, Jagdbetrieb und Hege, Arten-, Biotop-, Natur- und Wildschutz, Tierseuchenbekämpfung und Schadensverhütung. „Die Prüfungen sind nicht einfach“, erläutert Dirk Schimm, der zuständige Zweite Beigeordnete des Landkreises Nordhausen. Die angehenden Jäger müssen nicht nur eine Schießprüfung bestehen, sondern auch eine schriftliche und mündlich-praktische Prüfung.

Jäger sind Ansprechpartner bei Wildunfällen

Die fünf Frauen und 13 Männer, die an der Jagdprüfung teilnahmen, kommen größtenteils aus dem Landkreis Nordhausen, aber auch aus den angrenzenden Landkreisen Harz und Mansfeld-Südharz sowie aus der Stadt Erfurt. „Nach dem Bestehen der Jägerprüfung beginnt für sie nun die Praxis“, so Dirk Schimm. Das bedeute, Erfahrung durch die enge Zusammenarbeit mit erprobten Jägern, Revierinhabern und Förstern zu sammeln und sich in Projekten für Natur- und Artenschutz zu engagieren.

Um auch künftig auf dem neuesten Stand zu bleiben, beschäftigen sich die Jungjäger mit aktuellen Themen aus Politik, Umwelt, Recht und Artenschutz. „Jäger regeln den Wildbestand nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit, sorgen für einen artenreichen Wildbestand und für die Verbesserung von Lebensräumen der Tiere und betreiben aktiven Arten- und Biotopschutz in den Revieren.“

Im Rahmen der Hegepflicht setzen Jäger vielfältige Maßnahmen um, die die Lebensgrundlagen des Wildes sichern und verbessern. Ziele sind außerdem, wertvolle naturnahe Lebensräume zu erhalten, Wildkrankheiten zu reduzieren und bei der Bekämpfung von Tierseuchen mitzuwirken. „Damit sind Jäger wichtige Multiplikatoren und Unterstützer, beispielsweise im Falle des möglichen Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest“, sagt Dirk Schimm. Nicht zuletzt würden Jäger helfen, das Wild vor Gefahren im Straßenverkehr zu schützen und seien Ansprechpartner bei Wildunfällen.