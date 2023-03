Jagd nach der Kehmstedter Wandermedaille geht weiter

Kehmstedt. Wanderer können rund um Kehmstedt wieder einen Monat lang Stempel sammeln. Wann es los geht und wo die Stempelstellen zu finden sind.

Nach dem Erfolg der vergangenen beiden Jahre gibt es 2023 erneut die Möglichkeit, die Flur rund um Kehmstedt zu entdecken und dabei Stempelstellen zu erreichen. Da sich der von der Gemeinde selbst entworfene Wanderpass mit Stempeln jedes Mal großer Beliebtheit erfreute, setzen die Mitglieder des Fördervereins „Unser Kehmstedt“ die Aktion ab dem 1. April fort.

Zu den zehn Stempelstellen gehört unter anderem das Fronderöder Hölzchen, der Flugplatz-Pumpenstation, der Kirchberg, der Fuchsberg sowie die St.-Martin-Kirche, die Startpunkt der sehenswerten Wandertour ist. Neben den Stempelkarten samt Karte findet sich hier auch ein QR-Code, der beim Einscannen die Wanderkarte und seine Ziele auf‘s Mobiltelefon bringt.

.Eine Markierung aller Stempelziele finden Wanderfreunde auf der Kehmstedter Homepage. Geplant ist die flexible Wanderveranstaltung bis zum 30. April, wie Susan Becker vom Förderverein erklärt. „Ob als große Wandertour oder in mehreren kleinen Etappen, bleibt dabei jedem Wanderer selbst überlassen“, so Becker, die eine Neuerung für dieses Jahr verrät: „Für die Sprösslinge unter den Wanderern gibt es in dieses Mal einen extra Kinderwanderpass. Wer alle Stempel ergattert, darf sich anschließend Kehmstedter Wanderprinz oder Wanderprinzessin nennen und sich seine Urkunde am 30. April ab 17 Uhr auf dem Kehmstedter Sportplatz abholen.“

Außerdem hat Susan Becker eine Geheim-Tipp für hungrige Wanderer parat. „Als diesjähriges Highlight wird es am 23. April auf der Kanzel, also kurz vor der Stempelstelle Fuchsberg. eine Verpflegungsstation geben. Hier hält Kehmstedts Freiwillige Feuerwehr Leckereien an einer Verpflegungsstation bereit.

Mehr Informationen, die Wanderpässe und Karte unter: www.gemeinde-kehmstedt.de.