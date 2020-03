Jan Funke ist ab 1. April neuer Hochschulkanzler in Nordhausen

Nordhausen. Jan Funke ist neuer Kanzler der Hochschule in Nordhausen. Er tritt zum 1. April die Nachfolge von Hans-Wolfgang Köllmann an, der in den Ruhestand gegangen ist.

Die Hochschule in Nordhausen hat einen neuen Kanzler. Jan Funke tritt zum 1. April die Nachfolge von Hans-Wolfgang Köllmann an, der Ende März in den Ruhestand ging, wie die Hochschule am Dienstag mitteilte. Funke sei mit 34 Jahren zugleich der jüngste Kanzler in Thüringen. Er ist zudem selbst Absolvent der Hochschule Nordhausen. Seit 2011 war er dort bereits als Leiter des Controllings und als persönlicher Referent des Präsidenten tätig.

Die Hochschule Nordhausen zählt nach eigenen Angaben knapp 2500 Studierende. Sie bietet 25 Studiengänge in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie Ingenieurwissenschaften an.

