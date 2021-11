Jan & Henry im Kulturhaus Bleicherode

Auch in Gera begeisterten Jan & Henry schon viele Kinder.

Bleicherode. Zwei Vorstellungen sind für diesen Samstag angesetzt, es gilt 2Gplus.

Die TV-Stars Jan & Henry sind am Samstag in zwei Bühnenshows im Bleicheröder Kulturhaus zu erleben. Diese beginnen um 14 und um 17 Uhr. Ähnlich wie in den Muppets-Spielfilmen vereinen sich Puppen und Menschen zu einem Schauspiel-Ensemble. Es wird live gespielt, gesungen, getanzt und auch musiziert.

Es gilt 2Gplus. Wer keinen Impf- oder Genesenen-Nachweis hat, muss einen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen: entweder vor den Kontrolleuren oder in einem Testzentrum gemacht. Der Testbus des Landkreises soll am Samstagmittag gegenüber dem Kulturhaus stationiert sein.

Für noch nicht eingeschulte symptomfreie Kinder gilt die 2Gplus-Regel nicht. Bei Jugendlichen unter 18 reicht der Nachweis über regelmäßige Tests an der Schule. Wem ärztlich attestiert wurde, dass er nicht geimpft werden kann, der muss ebenfalls nur einen negativen Schnelltest (maximal 24 Stunden alt) vorlegen.