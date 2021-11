Jazz trifft im Südharz auf Sakralmusik

Benneckenstein. Der Verein Kulturrevier Harz lädt zu einem Konzert am 19. November nach Benneckenstein ein.

Wie man den in Benneckenstein geborenen barocken Musiker und Musiktheoretiker Andreas Werckmeister mit Jazz zusammenbringen kann, zeigt das Esther-Kaiser-Trio am Freitag, 19. November bei einem Konzert in der St.-Laurentiuskirche. Beginn des Abends im Rahmen des Werckmeister-Festivals ist 17 Uhr, der Eintritt ist frei.

Die Jazzvokalistin Esther Kaiser, Uwe Steinmetz (Saxofon) und Daniel Stickan (Orgel) loten auf faszinierende Weise den Grenzbereich zwischen sakraler Musik und Jazz aus und lassen dabei immer Raum für Improvisation. Das Herzstück des Programms bilden Auszüge aus dem von Steinmetz komponierten Jazzoratorium „Lass leuchten uns dein göttlich Licht“.