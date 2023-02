Jazzclub in Nordhausen hat besondere Gäste: Jindrich Staidel und seine Combo

Nordhausen. Wer sich auf eine Reise durch die Galaxien der Filmmusik begeben möchte, dem sei ein Konzert in Nordhausen empfohlen. Jazz trifft Polka. Es ist ein Gruß aus dem tschechischen Hollywood.

Der Nordhäuser Jazzclub plant in seinem Quartier – die Jazz-Mangel in der Barfüßerstraße 3 – ein weiteres Konzert. Am Sonnabend, 25. Februar, gastieren hier Musiker aus Tschechien: die Jindrich-Staidel-Combo.

Diese Combo führe in ihrem Programm „schwerelos durch die Galaxien der Filmmusik“, kündigt Jazzclubchef Holger Gonska an. Die Musiker versprechen „einen in sich stimmenden Abend, an dem nichts, aber auch gar nichts fehlt“: Musik, gesprochenes Wort und ein allseits gut aufgelegter Staidel, der sich überall auskennt.

Pro Haska, dessen Deutsch immer besser wird, führe „gebrochen durch den Abend“ und zeige sein Können am Tenorsaxophon. Die Dritte der Formation ist Manitschka Krausonova, die am Piano und an der E-Orgel zu erleben ist.

Musikalische Reise

Die Jindrich-Staidel-Combo zelebriere die Jazzpolka, erklärt Gonska, und gehe selbst dabei noch eigene Wege, ohne sich zu verlaufen. Die Musiker sorgen für kraftvollen Jazz, der „das Lachen anregt und es quadratisiert, bis Spontanhumor ganz groß geschrieben wird“.

Jindrich Staidel und seine Polkakrieger bestreiten einen musikalischen Feldzug durch Barrandov, das tschechische Hollywood unweit von Olomouc. Während des Konzertes gilt jedoch: „Wer tanzen möchte, lässt es bitte bleiben.“

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten können beim Jazzclub vorbestellt oder dann an der Abendkasse erworben werden. Sie kosten fünf bis 18 Euro.

Die Clubmitglieder sichern die Versorgung des Publikums in der Jazz-Mangel ab. Unter anderem gibt es wieder die legendären Fettbrote mit Gurke.