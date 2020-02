Die drei Herren und eine Dame der Jindrich-Staidel-Combo verbreiten mit Tuba, Posaune und Wortwitz tschechisches Flair in der Cyriaki-Kapelle.

Nordhausen. Die Jindrich-Staidel-Combo will am Samstag Nordhausens Cyriaki-Kapelle bespielen und bespaßen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jazzclub Nordhausen bittet zum Faschingskonzert

Zum Karneval kann es nicht verrückt genug zugehen. Das dachte sich auch der Nordhäuser Jazzclub und engagierte für sein Faschingskonzert am Samstag, dem 22. Februar, in der Cyriaki-Kapelle die Jindrich-Staidel-Combo. Das hat mit Holger Gonska der Vorsitzende des Jazzclubs angekündigt.

Die Combo bietet laut Ankündigung tschechisches Flair mit viel Klamauk. In der Tat hat sich die Dresdner Truppe dem musikalischen Erbe Böhmens verpflichtet und dafür Jazz und Polka kurzerhand zur Jazzpolka vereint. Um diese zu verbreiten, touren die Musiker seit Jahren in Trainingsanzügen durch die Lande. Irgendwie nehmen sie wirklich nichts und niemanden ernst. Und so wird aus dem beschwingten Beatles-Klassiker „Ob-La-Di, Ob-La-Da“ schon mal „Oblatki, Oblatka, Becherovka…“

Diesmal führt die Jindrich-Staidel-Combo in ihrem Programm durch die Galaxien der Filmmusik. „Jindrich Staidel, der Pharao der Jazzpolka, und seine Polkakrieger begeben sich auf einen musikalischen Feldzug durch Barrandov, das tschechische Hollywood in Prag“, macht Gonska neugierig.

Bandmitglied Pro Haska, ein Tscheche gefangen im Körper eines Deutschen, führe laut dem Jazzclub im Spejbl-und-Hurvínek-Deutsch durch den Abend und vermittelt, was zu vermitteln ist. Kostümieren muss sich das Publikum für diesen Abend nicht, kann es aber!

Einlass zum Faschingskonzert, das am 22. Februar um 20 Uhr in der Cyriaki-Kapelle beginnt, ist um 19 Uhr. Für Speis und Trank ist gesorgt, Fettbrote mit Gürkchen stehen bereit.

Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro telefonisch unter 03631/973 172, per E-Mail: zappa1959@aol.com oder an der Abendkasse für 19 Euro. Mehr Infos gibt es im Internet unter www.jazzclub-nordhausen.de.