Die Musiker der Cotton Men Blues Band sind nicht zum ersten Mal in Nordhausen zu Gast.

Jazzkonzert unter freiem Himmel in Nordhausen

Der Nordhäuser Jazzclub lädt zum dritten Open-air-Jazzsommer-Konzert mit der Cotton Men Blues Band aus Erfurt ein. Es erklingt am Samstag, dem 22. August, auf dem Hof der Jugendkunstschule in Nordhausen.

Auch dieses Konzert setzt der Jazzclub mit einem Hygienekonzept um, kündigt Clubchef Holger Gonska an. Das bedeutet: Es gibt nur Sitzplätze. An einem Tisch dürfen maximal zwei Haushalte sitzen. Der Verkauf von Getränken erfolgt nur in Flaschen, dazu bitte eigene Gläser mitbringen. Das Hygienekonzept ist auf dem gesamten Gelände ausgehangen.

Der große Hof erlaube eine angenehme Atmosphäre, meint Gonska, und trotz der erforderlichen Auflagen auch einen ungetrübten Musikgenuss. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es bei Werner Optik in Nordhausen. Der Jazzclub plant auch eine Abendkasse.

Zur Cotton Men Blues Band gehören Rainer Müller, Thomas Weisheit, Sophie Weisheit und Andreas Stanislowsky. Genährt vom reichhaltigen Humus amerikanischer Blues-Wurzeln, zelebrieren die Erfurter das staubige Erbe der musikalischen Urväter, erklärt Holger Gonska. Mit akustischen Aufgüssen ihrer Inspirationsquellen sowie Blues-Vagabunden wie Sonny Boy Williams und Canned Heat erschaffen sie ein eigenes Gebräu.