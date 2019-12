Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Je 1000 Euro für 30 Südharzer Vereine

Kreissparkassenchef Wolfgang Asche hatte sichtlich Freude am Dienstag: Für 30 Vereine der Region durfte er Weihnachtsmann spielen und ihnen ein Sparschwein mit 1000-Euro-Scheck überreichen. Zusammengekommen ist das Geld bei der Vereinsaktion „Gut vereint in die Zukunft“.

Hierbei durften Bankkunden beim PS-Los-Sparen nicht nur auf eigene Preise hoffen, sondern eine Stimme für ihren liebsten Verein abgeben. Das Resultat: Der Leichtathletikverein Altstadt Nordhausen erhielt mit 282 Stimmen die höchste Zustimmung, dicht gefolgt vom Förderverein des Ilfelder Waldbades (253) sowie der Sollstedter Carnevalsgesellschaft (250).

Insgesamt, so Asche, hätten bei der Aktion 2867 Kontoinhaber ihr Stimmrecht genutzt und 6500 Stimmen vergeben. „Wir freuen uns, dass die Aktion so viel Anklang gefunden hat“, erklärte der Sparkassenchef, der in der vor einigen Jahren entstandenen Idee ein Stück Zeitgeist sieht. Immerhin wolle man Bürger häufiger an Entscheidungen teilhaben lassen. Dass das Geld gut angelegt ist, bewiesen die Vereine gleich bei ihren Dankesworten. So gehe die Finanzspritze für die Appenröder Ortsentwickler beispielsweise in ein neues Jugendzimmer oder das des Fördervereins der Nohraer Grundschule in ein grünes Klassenzimmer.

Die bedachten Vereine und ihre Stimmen im Überblick:

LV Altstadt Nordhausen (282 Stimmen)

Förderverein Waldbad Ilfeld (253)

Sollstedter Carnevalsgesellschaft (250)

Görsbacher Carnevalsverein (210)

Eltern- und Förderverein der Grundschule „Bertolt Brecht“ in Nordhausen (204)

Förderverein Kindergarten Krimderode (200)

Feuerwehr Windehausen (198)

Turn- und Sportgemeinschaft Krimderode (196)

Förderverein Ortsentwicklung Appenrode (189)

Judosportclub Heringen (189)

Förderverein der Grund- und Regelschule „Am Förstemannweg“ Nordhausen (188)

Günzeröder Carneval-Verein (185)

Ellricher Karneval-Verein (182)

SV Germania 08 Heringen (177)

Schulförderverein der Regelschule „Löwentor“ Bleicherode (172)

Chor Nordhausen (167)

SüdharzErLeben (157)

Staatliche Grundschule Nohra (143)

Tischtennisverein Hydro Nordhausen (142)

Verein für Bewegungsspiele Werther (141)

Feuerwehrverein Niedersachswerfen (139)

Schulförderverein für das Herder-Gymnasium Nordhausen (139)

Sportverein National Auleben (136)

Schulförderverein der Grundschule Heringen (133)

Sportverein Hannovera Niedersachswerfen (131)

Schulförderverein der Oberschule Ellrich (131)

Bleicheröder Carnevals-Club (126)

Lernen fördern Nordhausen (125)

Bürgerstiftung Park Hohenrode in Nordhausen(125)

Lebenshilfe für geistig Behinderte in Nordhausen (123)