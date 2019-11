„Gott hat uns nur eine Welt geschenkt!“ – So lautet das Jahresthema der Kinder und Pädagogen der Evangelischen Grundschule. Natürlich denkt jetzt jeder gleich an Fridays for future. Wir als ...

Jeden Tag neu staunen

„Gott hat uns nur eine Welt geschenkt!“ – So lautet das Jahresthema der Kinder und Pädagogen der Evangelischen Grundschule. Natürlich denkt jetzt jeder gleich an Fridays for future. Wir als Kollegium haben daran gedacht, dass wir mit unseren Kindern jeden Tag neu staunen wollen über die Schöpfung.

Wir möchten in diesem Schuljahr mit unseren Schülern entdecken, wie faszinierend die vier Elemente sind und was sie für das Leben auf der Erde bedeuten. Wir denken darüber nach, was wir dafür tun können, unsere Erde zu bewahren und zu beschützen, indem wir auf Plastikverpackungen verzichten, fair gehandelte Lebensmittel einkaufen oder versuchen, weniger Müll in der Schulgemeinschaft zu produzieren.

Wir werden uns damit beschäftigen, wie Kindern auf anderen Kontinenten leben. „Gott hat uns nur diese eine Welt geschenkt“ und wie über ein kostbares Geschenk, dürfen wir uns an dieser Erde freuen und sind gleichzeitig für sie verantwortlich oder wie es in unserem Jahreslied heißt: „Auf der Erde darfst du leben, leben ganz und jetzt und hier, und du kannst das Leben lieben, denn der Schöpfer schenkt es dir. Unsere Erde zu bewahren, zu bewahren, das was lebt, hat Gott dir und mir geboten, weil er seine Erde liebt.“ Denn nur, wenn wir die Kinder von heute auf die Zukunft von morgen vorbereiten, werden diese über ihr Handeln nachdenken.