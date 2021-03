Jendricke will nach Ostern öffnen

Nordhausen. Nordhäuser Landrat plant Öffnungsstrategie nach den Osterfeiertagen.

Landrat Matthias Jendricke (SPD) rechnet nicht mit Öffnungen im Landkreis Nordhausen schon in der nächsten Woche. „Dass Weimar ab Montag für drei Tage öffnet, kommt für mich überraschend“, sagte er am Donnerstag. Für Nordhausen sei die Zeit zu kurz, um die Arbeitgeber zu informieren, die ihre Mitarbeiter zum Teil aus der Kurzarbeit holen müssten. „Mir schwebt die Woche nach Ostern vor. Dort könnten wir eine Woche auf Probe öffnen und am 12. April ins ‘Click and Meet’-System wechseln“, so Jendricke.