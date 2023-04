Jerry Wartski kommt nach Nordhausen: Er will eine Gedenktafel für seinen Vater einweihen

Auch im vergangenen Jahr nahm der KZ-Überlebende Jerry Wartski an der Gedenkveranstaltung in Mittelbau-Dora teil.

Nordhausen. Die Nordhäuser Gedenkstätte Mittelbau-Dora begeht den 78. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers am 17. April. Drei Überlebende sind unter den Gästen.

Vor 78 Jahren, am 11. April 1945, wurde das KZ Mittelbau-Dora durch US-amerikanische Truppen befreit. Dieses Jahr fällt das Datum mit dem jüdischen Fest Pessach zusammen, weshalb die Nordhäuser Gedenkveranstaltung erst am Montag, 17. April, stattfinden wird, kündigt Luisa Hulsrøj, Sprecherin der Gedenkstätte, an.

Der Gedenktag beginnt um 11 Uhr in der rekonstruierten Unterkunftsbaracke der KZ-Gedenkstätte. Anschließend folgt die Kranzniederlegung auf dem Platz vor dem Krematorium. Mehrere Grußworte sind vorgesehen – unter anderem von Carsten Schneider (SPD), dem Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland. Eine Gedenkrede soll Petra Rosenberg, Vorsitzende des Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma in Berlin-Brandenburg, halten. Als Gäste erwartet die Gedenkstätte auch Thüringens Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) sowie den französischen Botschafter.

Außerdem haben drei Überlebende des Konzentrationslagers Mittelbau-Dora ihre Teilnahme angekündigt: Jerry Wartski, Albrecht Weinberg und Itzhak Dove.

Jerry Wartski wurde 1930 in Polen in eine jüdische Familie geboren. Seine Mutter starb in den Gaskammern von Auschwitz. Er, sein Bruder und sein Vater mussten Zwangsarbeit leisten. Mit einem Räumungstransport sind sie im Januar 1945 ins Außenlager Boelcke-Kaserne des KZ Mittelbau-Dora nach Nordhausen gebracht worden. Sein Vater verhungerte dort. Die Brüder hingegen erlebten am 11. April die Befreiung durch die Amerikaner. Nach dem Krieg wanderte Jerry Wartski in die USA aus. Während seines Besuchs will Jerry Wartski eine Gedenktafel für seinen Vater im ehemaligen Krematorium einweihen.