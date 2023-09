Jörg Prophet (AfD) gewinnt die Oberbürgermeisterwahl in Nordhausen – Stichwahl in zwei Wochen

AfD-Kandidat Jörg Prophet und seine Frau Birgit geben am Sonntag ihre Stimmen bei der Oberbürgermeisterwahl im Wahlraum des Horst-Stief-Boxsportzentrums im Wahlbezirk 19 in Nordhausen ab. Dem Wahlsieger Prophet fehlten nur 7,9 Prozent für die absolute Mehrheit. Nun kommt es zur Stichwahl am 24. September.