Jörg Prophet tritt für die AfD bei der Nordhäuser Oberbürgermeister-Wahl am 10. September an.

Jörg Prophet will der nächste Oberbürgermeister in Nordhausen sein

Nordhausen. Die AfD nominiert ihren Fraktionschef zum Kandidaten der OB-Wahl in Nordhausen. Der Unternehmer möchte kein Verhinderer, sondern ein Möglichmacher sein, sagt er.

Jörg Prophet möchte der nächste Oberbürgermeister der Stadt Nordhausen sein. Seine Partei – die Alternative für Deutschland (AfD) – hat ihn als ihren Kandidaten für die OB-Wahl am 10. September nominiert.

Der 60-Jährige ist gebürtiger Schweriner, aber seine Vorfahren haben Nordhäuser Wurzeln. Als Kind kehrt er mit seiner Familie, zu der zwei ältere Geschwister gehören, in die Heimatstadt zurück. Hier besucht er die Bertolt-Brecht-Schule. Die DDR ist ihm zu eng. Er will ausreisen, wird daraufhin ausgebürgert. So landet er mit seiner Frau Birgit in Baden-Württemberg. Seit den 2000er-Jahren leben die Prophets wieder in Nordhausen. Als selbstständiger Unternehmer leitet Jörg Prophet unter anderem ein Seilzugwerk in Gehren bei Ilmenau. Er beschäftigt 120 Mitarbeiter.

Bürger sollen wieder Vertrauen in Arbeit des Rathauses gewinnen

Seit 2019 agiert er in der Kommunalpolitik. Derzeit ist er Fraktionschef der AfD im Kreistag und im Nordhäuser Stadtrat. Im September strebt er nach Höherem. Er will Nordhausens künftiger Oberbürgermeister sein, sich der Verantwortung stellen. Er weiß auch wie: Nicht mit Erziehung, Belehrung oder Indoktrination wolle er die Geschicke der Stadt lenken, sondern durch Zuhören und Möglichmachen – mit einer Verwaltung, die zum Wohle der Bürger arbeitet.

In seiner Antrittsrede sagt er: „Ich möchte, dass die Bürger von Nordhausen wieder Vertrauen in die Arbeit des Rathauses gewinnen.“ Nordhausen sei „eine Stadt der Bürgerlichkeit, in ihrer Geschichte regierten hier nie Fürsten oder Grafen“. Es war schon immer eine Stadt, „die aus der Mitte der Einwohnerschaft gelenkt wurde“.

Die Wirtschaft sei der Motor der Gesellschaft, meint Prophet. Die Verwaltung dürfe Unternehmern und Händlern „nicht als Verhinderer, sondern als Möglichmacher gegenübertreten“, fordert er, „damit sie erfolgreich arbeiten können“.

An Wahlkampf-Themen mangelt es Prophet nicht. „Nordhausen ist nicht die Resterampe einer gescheiterten Migrations- und Sozialpolitik von Berlin oder Erfurt“, sagt er. Zudem betont er: „Die Stadt braucht keine Politik der goldenen Zügel, wo Türme, die keiner braucht und will, in die Landschaft gestellt werden und es dann am Geld für Infrastruktur und Kindergärten fehlt.“

Jörg Prophet ist der bislang dritte Kandidat zur OB-Wahl. Amtsinhaber Kai Buchmann (parteilos) will wieder antreten. Die CDU hat Andreas Trump (parteilos) nominiert.