Johannisturm in Ellrich erhält Aussichtsplattform im vierten Geschoss

Das Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung soll in den nächsten Jahren wieder ein Gesicht erhalten. Nun liegt der Entwurf der Johanniskirche mit den beiden neuen Türmen vor. Das Erfurter Architektenbüro Smits und Tandler hat den detaillierten Plan zum Wiederaufbau der Kirche zum „Tourismuszentrum mit Aussichtsturm – Johannisturm“ entworfen. „Mit Unterstützung durch Karl-Heinz Kindervater wurde eine Zielplanung erarbeitet, die ein touristisches Nutzungskonzept für den Turm enthält“, sagt Martin Bischoff vom Kirchenbauverein Ellrich.

Um die Motivation der Ellricher Bürger zu verstehen, lohnt ein Ausflug in die Geschichte. Vor dem Zweiten Weltkrieg war Ellrich ein touristisches und ökonomisches Regionalzentrum im Südharz. Im Zentrum der Stadt befand sich die Marktkirche St. Johannis mit den Turmhelmen und einem Glockengeläut, das in der gesamten Region zu hören war. „Der Turm von St. Johannis wurde so über die Jahrhunderte zu einem Symbol im Südharz, das für Heimat und Bodenständigkeit der Menschen stand“, heißt es im Nutzungskonzept.

Anfang der 1960er-Jahre wurden am Turm der St. Johanniskirche erhebliche statische Probleme festgestellt. Das war den DDR-Behörden willkommener Anlass, den Abriss des 1000-jährigen Kirchengebäudes zu fordern. So wurde der Turm abgetragen, und die Kirche verfiel zu einer Ruine.

Nach der Wende gelang es Ellricher Bürgern mit der evangelischen Kirche, der Stadt Ellrich und dem Freistaat, das Kirchenschiff wieder herzurichten. „Aber erst mit dem Turm wird das Bauensemble wieder voll hergestellt sein, die Stadt ihr altes Gesicht bekommen und die Identifikation mit der Heimat ermöglicht“, so das Nutzungskonzept. Ganz im Sinne der Tradition sehen die Nutzungskonzepte der Kirche und der Stadt vor, die Kirche zu einer sozio-kulturellen Netzwerk- oder Begegnungskirche zu entwickeln.

Das repräsentative Kulturdenkmal ist mit einem großen Veranstaltungsraum „ein zentraler Anlaufpunkt für Konzerte, Tagungen, Lesungen, Ausstellungen, Workshops, Versammlungen sowie Gottesdienst und Alltagskirche“. Auch die weitgehend fehlende touristische Infrastruktur wie Touristinformation oder WC wird mit dem Neubau des Doppelturms geschaffen. Auf über 300 m² entstehen die Voraussetzungen zur Entwicklung des Tourismus mit Veranstaltungsräumen und Besucherinformationen, die auf die Besonderheiten der Stadtgeschichte verweisen.

Der Zugang zum Tourismuszentrum erfolgt über ein neues Türportal auf der Westseite des Turmes zum Foyer, der Touristinformation und den WC. Die Erschließung der Veranstaltungs- und Funktionsräume in den Turmgeschossen erfolgt über eine neue Treppenanlage im südlichen und nördlichen Bereich des Turmes. Im ersten Turmgeschoss befindet sich ein Veranstaltungsraum mit einer direkten Wege- und Blick-Beziehung nach Osten zum Kirchenraum. Im 2., 3. und 4. Turmgeschoss befinden sich weitere Ausstellungs- und Veranstaltungsräume sowie eine Aussichtsplattform im vierten Turmgeschoss.

Der Entwurf des Tourismuszentrums mit Aussichtsturm basiert auf einem Wiederaufbau des Turmes entsprechend seiner historischen Kubatur, das heißt einem Grundriss von 13 mal acht Metern und einer Höhe des Turmschaftes von etwa 24 Metern. Die Gesamthöhe des Turmes beträgt einschließlich Turmhelm 49 Meter. Die mittelalterlichen Turmreste auf der Nord-, Ost- und Südseite werden in den neuen Glockenturm integriert und bleiben somit erhalten. Die doppelten Turmhelme bestehen aus einer Holztragkonstruktion aus Fertigelementen und erhalten eine Doppelstehfalzdeckung aus Kupfer.

Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf 2,8 Millionen Euro. Martin Bischoff hofft, dass die Eigenmittel die 20-Prozent-Marke nicht übersteigen werden. Der Bärenanteil von 80 Prozent würden sich auf Fördermittel des Landes und des Bundes über ein Denkmalschutz-Sonderprogramm verteilen. Und die Zeitschiene ist noch unsicher. „Ich hoffe, dass am Mittwoch in Erfurt eine Regierung gewählt wird, damit auch unser Projekt weitergehen kann“, betont er. Denn die Förderanfrage liege derzeit in Erfurt zur Entscheidung vor.