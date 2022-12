Jubel in Niedersachswerfen: Feuerwehr hat einen neuen Tanker

Niedersachswerfen. Das Warten hat ein Ende: Südharzer Dorf verfügt jetzt über ein moderneres Löschfahrzeug.

Groß ist die Freude bei den Frauen und Männern der freiwilligen Feuerwehr in Niedersachswerfen. Sie haben ein neues Tanklöschfahrzeug erhalten. Landrat Matthias Jendricke (SPD) und Kreisbrandinspektor Daniel Kunze übergaben den modernen Tanker am Mittwochabend.

„Ich bin sehr froh, dass wir den Einsatzkräften die erforderliche Technik auf dem modernsten Stand bereitstellen können“, betont Jendricke. „Durch die Förderung des Landes ist es uns gelungen, in wenigen Jahren alle Fahrzeuge aus unserer Stützpunktfeuerwehrkonzeption anzuschaffen.“ So habe der Landkreis bereits 30 Fahrzeuge in Dienst gestellt – oder diese befinden sich aktuell in der Lieferung.

Der Tanker 4000 sei extra als geländegängiges Fahrzeug ausgelegt, um es zur Lageerkundung und Brandbekämpfung in abgelegenen, unwegsamen Gebieten einsetzen zu können. Das Fahrzeug könne 4000 Liter Löschwasser und 500 Liter Schaummittel laden und sei mit einem Front- und einem Dachwasserwerfer ausgestattet.

Der Landkreis Nordhausen habe rund 380.000 Euro in das neue Tanklöschfahrzeug und dessen Ausrüstung investiert. Das Land Thüringen habe die Anschaffung mit rund 140.000 Euro gefördert.

Damit stelle die Landkreisverwaltung nun insgesamt vier Tanklöschfahrzeuge für den überörtlichen Brandschutz, die neben der Wehr in Niedersachswerfen in den drei Stützpunktfeuerwehren, konkret in Ellrich, Sollstedt und Nordhausen, stationiert sind. Die Fahrzeuge werden im neu formierten Fachzug Löschwasserversorgung eingesetzt, der vor dem Hintergrund der steigenden Anzahl von Vegetationsbränden aufgestellt wurde. In diesem Jahr gab es mehr als 40 Vegetationsbrände im Landkreis, darunter vier ausgedehnte Wald- und Flächenbrände. Außerdem kommen die Tanker auch bei Großfeuern wie in der Backfirma in Bleicherode zum Einsatz.