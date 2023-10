In der St.-Mauritius-Kirche in Herrmannsacker wurde die Jubelkonfirmation zelebriert.

Jubelkonfirmation im Kreis Nordhausen: Festliche Erinnerung an die Jugendzeit

Herrmannsacker. Auch nach mehr als einem halben Jahrhundert bleibt vielen Christen die eigene Konfirmation unvergesslich. In einem kleinen Ort im Südharz wurde jetzt der Segen erneuert.

Traditionsgemäß fand auch in diesem Jahr die Jubelkonfirmation in der festlich geschmückten St.-Mauritius-Kirche in Herrmannsacker statt, berichtet Silke Schräpler vom Gemeindekirchenrat.

Pfarrer Gregor Heimrich erinnerte in seiner Predigt an die Konfirmation vor 65 und 50 Jahren. Leider konnten aus verschiedenen Gründen nicht alle Ehemaligen teilnehmen. Den Segen zur Diamantenen Konfirmation erhielten Gisela Herzberg und Uwe Dörmann. Zur Goldenen Konfirmation wurden Karin Junge und Heinz Bornemann eingesegnet. Der Gottesdienst wurde durch die Kantorin Christine Heimrich auf der Orgel musikalisch umrahmt.

Im Anschluss trafen sich alle Teilnehmer mit ihren Angehörigen in der Sägemühle bei Kaffee und Kuchen und ließen den Nachmittag ausklingen.