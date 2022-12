Jüdische Friedhöfe im Landkreis Nordhausen erhalten Info-Tafeln

Nordhausen. Jüdische Grabkultur des Südharzes soll auch im digitalen Raum sichtbar werden.

Auf den städtischen Friedhöfen sind viele Gräber mit Tannenzweigen abgedeckt, und ein Gesteck als letzter Gruß ziert das Totenbett. Über die Begräbnisplätze legt sich eine Stille.

Für die jüdischen Friedhöfe gilt dieser Brauch weniger, da die jüdische Erinnerungskultur anderen religiösen Maximen und Kulttraditionen folgt. „Gedenke!“, so lautet die sinngemäße Übersetzung von Jiskor, einem Gedenkgebet an die verstorbenen Angehörigen, das etwa viermal im Jahr gesprochen wird. Es lädt zum Beten und zum Erinnern an die jüdische Tradition in die Synagoge ein, denn die Synagoge ist der religiöse Ort für die Lebenden.

Im Projekt „Digitalisierung der jüdischen Friedhöfe im Landkreis Nordhausen“ der Nordhäuser Hochschule wird daran gearbeitet, die Friedhöfe in Bleicherode, Ellrich und Nordhausen mit ihren Grabmalen und Besonderheiten im digitalen Raum sichtbar zu machen. Schon jetzt wird über die Geschichte und Besonderheiten vor Ort mit einer Tafel und einem verlinkten QR-Code informiert. Jüdische Grabkultur geht digital: Über die kleine Tafel mit dem QR-Code können weitere Informationen über die Friedhöfe im Online-Portal nachgelesen werden. Die Tafeln gehen auf die Initiative von Marie-Luis Zahradnik zurück.

Auch auf den Grundstücken der nicht mehr existierenden Friedhöfe in Sülzhayn und Werna, die auch keine Grabmale mehr vorweisen, sind jetzt solche Tafeln aufgestellt worden. Sie enthalten neben der historischen Erklärung auch Namen von Juden, die nachweislich um 1808 in den Orten lebten.

Ein nächster Schritt ist nun, die Friedhöfe, religiöse Lebensmittelpunkte und Wohnstätten in einer Broschüre und digitalen Karte zugänglich zu machen.