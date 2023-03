Jüdische Geschichte in Bleicherode: Viele Informationen und eine musikalische Reise

Der Bleicheröder René Fiedler (links) sucht das Gespräch mit dem Stolperstein-Künstler Gunter Demnig. Denn auch in der Kalistadt sollen in kommenden Jahr weitere Stolpersteine verlegt werden.

Bleicherode. Bleicherode kann auf ein vielschichtiges jüdisches Leben in der Stadt zurückblicken. Damit nichts in Vergessenheit gerät, sind viele Dinge in der Kalistadt geplant.

Auch in diesem Jahr ist Bleicherode Standort der jüdisch-israelischen Kulturtage. Am Sonntag, dem 12. Februar, bietet die Alte Kanzlei den würdigen Rahmen für die Veranstaltungsreihe. Beginn ist um 15 Uhr.

Die Ausstellung zur jüdischen Geschichte der Kalistadt kann in der Kanzlei ebenso besichtigt werden, wie Aufsteller von Marie-Luis Zahradnik zum jüdischen Friedhof in Bleicherode als einen Teil ihres Forschungsprojekts zu jüdischen Friedhöfen in Nordthüringen.

Ab 15.15 Uhr hält René Fiedler einen Vortrag zur „Zukunftswerkstatt jüdisches Leben in Bleicherode“. Er geht dabei unter anderem darauf ein, was mit dem Projekt erreicht werden soll und welchen Arbeitsstand es gibt. Auch die Namensliste der Opfer und die sich daraus ergebende Möglichkeit der Verlegung von Stolpersteinen wird René Fiedler thematisieren. Dazu führte der Bleicheröder bereits ein Gespräch mit dem Künstler Gunter Demnig. Weitere Punkte des Vortrags sind das neue Hinweisschild am jüdischen Friedhof der Stadt und was damit erreicht werden soll sowie die Entdeckung des Synagogenmodells und was damit geplant ist. Das Konzert „Folkadu“, die die Zuhörer mit auf eine Reise durch die jüdische Musik nimmt, komplettiert die Veranstaltung.