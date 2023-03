Jüdische Geschichte und Kultur in Nordhausen und Bleicherode kennenlernen

Nordhausen/Bleicherode. Wann und wo genau im Landkreis Nordhausen Veranstaltungen zu den jüdisch-israelischen Kulturtagen stattfinden. Musikalisches Trio mit Doppelauftritt.

Mit drei Veranstaltungen beteiligt sich auch in diesem Jahr der Südharz an den jüdisch-israelischen Kulturtagen Thüringens. Start ist zur Langen Nacht der jüdischen Kulturen am 11. März in Nordhausen mit dem Historiker Anton Hieke, der gemeinsam mit dem israelische Trio Folkadu unterhaltsam über die jüdische Geschichte der Stadt informiert. Beginn ist 19.30 Uhr im Ratssaal des Nordhäuser Bürgerhauses.

Tags darauf am 12. März gastiert ab 15 Uhr Folkadu in Bleicherode, wo man gemeinsam mit dem Förderverein der Alten Kanzlei ebenda auf das vielschichtige jüdisches Leben zurückblickt. Am 18. März kehrt das Misrach-Ensemble mit jüdischer Musik nach Nordhausen zurück. Das zentrale Thema dieses Abends im Tabakspeicher ab 19.30 Uhr wird der Schabbat sein. Jener biblische Ruhetag, der am Freitagabend wie eine Königin empfangen wird und den die Familie zu Hause möglichst mit Gästen am festlich gedeckten Tisch feiert.

Die jüdisch-israelischen Kulturtage nehmen in diesem Jahr Bezug auf „75 Jahre Gründung des Staates Israel“ und wollen dazu beitragen, ein Bild dieses Landes und seiner verschiedenen ethnischen, religiösen und kulturellen Communities zu vermitteln.