Südharz: Jugend, misch dich ein!

Am Samstag veranstaltete der Kreisjugendring einen Youthtalk, bei dem Jugendliche ihre Sorgen digital an Politiker richten konnten. Rede und Antwort standen unter anderem Alexander Scharff, Vorsitzender im Jugendhilfeausschuss (Linke, oben links), Jugendkoordinator Rico Erben (links unten), Steffi Pfeiffer, Verantwortliche für den Kinder- und Jugendstadtrat von Nordhausen, sowie Sozialdezernent und Vizelandrat Stefan Nüßle (CDU).

Einen Schritt hin zu mehr digitaler Beteiligung von Jugendlichen an politischen Prozessen hat der Südharz Samstagabend genommen. In Anlehnung an die Bundesjugendkonferenz veranstaltete der Kreisjugendring einen sogenannten Youthtalk, bei dem junge Menschen ihre Wünsche, Fragen und Sorgen Politikern mit auf den Weg geben konnten. Und wer – wie schon Sokrates – meint, die Jugend interessiere sich für nichts, der sah sich bei dem digitalen Plausch schwer getäuscht. Stattdessen treibt sie konkrete Sorgen um.