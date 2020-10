Jugend will eigenen Bereich im Stadtpark Nordhausen

Ein emotionales Thema ist jetzt im Ausschuss für Generationen Thema geworden: Schon länger bedrückt Eltern, dass Jugendliche den Spielplatz im Nordhäuser Stadtpark als Treffpunkt auserkoren haben. Kronkorken und Zigarettenstummel würden den Platz abwerten, lautet eine Kritik.

Die Jugendlichen stört derweil, dass es ihnen an eigenen Rückzugsorten im Park fehlt. Erstmals so deutlich angesprochen hat das jetzt mit Dennis Kratzing ein Nordhäuser Jugendlichen. Mit Streetworkerin Sonja Schneider suchte er den Weg in den Ausschuss. Sie habe sich dem Thema angenommen, erklärte Schneider, die dafür eigens eine Umfrage ins Leben gerufen hatte. Das Ergebnis: Die Jugend wünscht sich einen eigenen Bereich im Park, um anderen nicht mehr zu stören. Vorstellbar sei ein Pavillon mit Grill in der Mitte, nannte Kratzing seine Idee. Sein Freundeskreis sei auch bereit, mit dafür anzupacken. Dass das nicht nur leeres Gerede ist, hätten die Jugendlichen schon mit einer großen Müllsammelaktion im Park bewiesen, so die Streetworkerin. Deshalb plädierte Kratzing auch für mehr Mülleimer.

Bürgermeisterin Jutta Krauth (SPD) will das Thema im Rathaus besprechen, versprach sie. Ob schon kurzfristig weitere Bänke und Mülleimer möglich sind, werde sie mit dem Grünamt klären.