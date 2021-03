Werther. Der Basketballplatz in Großwechsungen lässt weiter auf sich warten. Das Projekt kann noch nicht vollendet werden.

Jugendarbeit in Werther zurzeit kaum möglich

Der Lockdown wirkt sich auch auf die Jugendarbeit aus, bestätigt Katrin Heidelberg, Jugendkoordinatorin der Gemeinde Werther. Die starken Auflagen bremsen vieles aus. Die selbstverwalteten Jugendclubs in den Ortschaften müssen geschlossen bleiben. Jugendzentren gibt es in der Gemeinde nicht. „Gespräche mit mehreren Jugendlichen sind meist nur im Freien möglich oder wir halten Kontakt per Telefon und auf digitalen Plattformen“, berichtet Heidelberg.