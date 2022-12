Jugendclubs bekommen Geld

Nordhausen. Der Nordhäuser Stadtrat hat Zuschüsse für nächstes Jahr bewilligt.

Die beiden Jugendzentren in Salza und Nordhausen-Ost haben finanzielle Planungssicherheit für 2023. Unabhängig von den noch laufenden Haushaltsdebatten bewilligte der Nordhäuser Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung für die Falken und den Kreisjugendring als Träger der Zentren 107.500 Euro sowie 172.000 Euro. Damit folgte er einem Vorschlag aus der Verwaltung. Diese betont, dass beide Jugendzentren in „Brennpunkt-Sozialräumen“ liegen. In den Quartieren hätten sie sich etabliert, würden sie akzeptiert. Sie würden bedarfsgerechte Angebote vorhalten und attraktive Aufenthaltsmöglichkeiten bieten. Gleichwohl mahnt die Stadt eine Konzeptanpassung an. Insbesondere Ansätze der Selbstverwaltung junger Menschen müssten umgesetzt werden.