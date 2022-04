Jugendliche in Nordhausen sexuell belästigt - Polizei sucht mit Fahndungsfoto nach Täter

Nordhausen. In Nordhausen wurde eine Jugendliche an einer Bushaltestelle sexuell belästigt. Die Polizei hat jetzt ein Phantombild des vermeintlichen Täters veröffentlicht.

Bereits am 26. Februar kam es in Nordhausen, an der Bushaltestelle in der Straße Am Salzagraben, zu einer sexuellen Belästigung einer Jugendlichen. Wie die Polizei am Freitag informierte, wird jetzt auch mit einem Fahndungsfoto nach dem Täter gesucht.

Der mutmaßliche Täter wird als 40 bis 45 Jahre alt und ca. 180 bis 185 cm groß geschätzt. Der Mann habe kurze, etwas grau melierte, dunkelbraune Haare und einen Bart. Das Erscheinungsbild des Mannes wird als gepflegt beschrieben. Er trug während der Tat eine dunkle Jacke mit einem neongrünen Reißverschluss.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wer erkennt den auf dem Phantombild abgebildeten Mann oder hat die Tat beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/96-0 entgegen.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.