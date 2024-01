Jugendliche organisieren Jugendwahl des Oberbürgermeisters in Nordhausen

Der Infostand des Nordhäuser Kinderjugendparlamentes am Tag der offenen Tür in der Nordhäuser Hochschule.

Nordhausen Das Nordhäuser Kinder- und Jugendparlament hatte im abgelaufenen Jahr einige spannende Projekte am Laufen. So wurde eine fiktive OB-Wahl veranstaltet und sich für die Akzepzanz von queeren Menschen eingesetzt.

Das Kinder- und Jugendparlament, kurz KiJuPa, die Interessensvertretung junger Menschen im Landkreis Nordhausen, ist seit 2015 aktiv und besteht aus zwölf Mitgliedern im Alter von 16 bis 24 Jahren. In beratender und zum Teil stimmberechtigter Funktion sind Vertreter des KiJuPa in verschiedenen politischen Gremien vertreten.

Im Jahr 2023 gab es spannende Projekte und Aufgaben. So haben sich die Jugendlichen für die Akzeptanz von Geschlechtsdiversität eingesetzt. Um im Landkreis für mehr Aufklärung zu sorgen, startete man eine Informationskampagne. Dabei wurden Plakate gestaltet sowie eine Website konzipiert, auf der man einen Überblick über relevante Beratungsstellen erhält.

Als weitere Aktion beteiligten sich die Jugendlichen mit einem Infostand am Tag der offenen Tür an der Hochschule Nordhausen. Besucher hatten die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich Flyer mitzunehmen.

Aufgrund der Oberbürgermeister-Wahl im September gestaltete das Kinder- und Jugendparlament eine fiktive Jugendwahl. Dabei wurden Fragen zu jugendrelevanten Themen erarbeitet, die den Kandidaten gestellt wurden. Außerdem wurde eine Podiumsdiskussion organisiert, an der Schüler teilnahmen, um eigene Fragen zu stellen.

Die Jugendlichen des KiJuPa beschäftigen sich aber auch mit kulturellen Angeboten. So wurden im Rahmen des Projektes „Demokratie Leben“ im vorigen Jahr elf Jugendprojekte – wie etwa das Bauwagenprojekt in Niedersachswerfen, die Umgestaltung eines Jugendzimmers in Wollersleben oder das Sport- und Spielfest in Ellrich – im Landkreis unterstützt.

Eines der eigenen Projekte ist die Freebox, eine öffentlich zugängliche Kabine, um dort etwa Bücher oder Kleidung zu deponieren. Im ersten Halbjahr 2024 soll diese Freebox für alle zugänglich gemacht werden. red