Jugendorchester Capella Juventa gastiert in Heringen

Heringen. Das Jugendorchester aus Ilfeld gibt ein Konzert am 10. August. Veranstaltungsort ist die Kirche St. Michaelis.

Im Rahmen der Sommerfahrt des Jugendorchesters Capella Juventa aus Ilfeld kann man sich auch in der Goldenen Aue auf ein schönes Konzert freuen. So findet ein musikalischer Abend am Donnerstag, den 10. August, in der Kirche St. Michaelis in der Ortschaft Heringen statt.

Um 19 Uhr beginnt die Veranstaltung. Und auch wenn der Eintritt frei ist, so können sich alle Besucher auf einen musikalischen Ohrenschmaus freuen.

Anmeldungen sind nicht erforderlich, und die kühle Kirche ist mit ihrer herausragenden Akustik prädestiniert als Veranstaltungsort. Die Mitglieder des Gemeindekirchenrates und ihre Vorsitzende Andrea Schröter freuen sich auf möglichst viele Besucher. Spenden sind natürlich gerngesehen.