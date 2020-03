Jugendsozialwerk-Chef aus Wülfingerode kritisiert gesetzliche Unklarheiten

Eine besonders große pädagogische Herausforderung bildet die Corona-Krise für das Heilpädagogische Zentrum (HPZ) Wülfingerode. Bedeutet es doch, dass 100 Kinder und Jugendliche rund um die Uhr ohne Beschulung betreut werden müssen. Die Kinder dürfen nicht zu ihren Familien, da die Einrichtung als ihr Zuhause gilt. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Unterstützung erhalten die Betreuer der Wohngruppen dabei von den Lehrern und Erziehern. Während für die Kinder die stärkste Befürchtung ist, auch Ostern nicht nach Hause zu dürfen, sieht Jugendsozialwerk-Chef Andreas Weigel die größte Herausforderung für Kinder und Personal in einem möglichen Infektionsfall.

Für ihn ist gesetzlich unklar, was passieren muss, falls es dazu kommt. „Es laufen schon interne Vorbereitungen für den Notfall. So muss beispielsweise geklärt werden, wer vom Personal bei einer erforderlichen 14-tägigen Quarantäne bereit wäre, im Haus zu bleiben. Wenn es bei der Betreuung eng werden sollte, könnte man auf die Erzieher aus Kindergärten zurückgreifen. Da es keine Erfahrungswerte gibt, wird alles in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt erfolgen. Wir haben auch keine Handlungsregularien, deshalb wird es viele Einzelfallentscheidungen geben. Die spannendste Frage aber ist, wie lange alles noch dauern wird“, so Weigel.

Im Moment ist die Verwaltung vor allem damit beschäftigt, auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Dies sei aber in Thüringen nicht so einfach, bedauert der Jugendsozialwerk-Chef. „Es gibt unterschiedliche Interpretationen der Festlegungen. Die immer wieder unklare Lage macht es besonders schwierig. Man kann kaum 24 Stunden durchplanen. Die Sachsen sind da schneller und da ist vieles besser durchdacht“, erklärt Weigel. Umso mehr dankt er seinen Mitarbeitern, die in allen Bereichen vom Kindergarten über die Jugendhilfe bis hin zur Seniorenpflege sehr engagiert seien. „Es gibt kaum mehr Ausfälle als sonst in dieser Jahreszeit.“