Das Jugendclubhaus in der Käthe-Kollwitz-Straße in Nordhausen.

Jugendtreff in Nordhausen lockt an diesem Samstag mit Sport und Spiel

Nordhausen. Der Nordhäuser Kreisjugendring öffnet seine Club-Türen. Der Verein lädt zum Torwandschießen und Basketball ein. Und es gibt noch einiges mehr.

Der Nordhäuser Kreisjugendring stehe für Demokratie, Weltoffenheit, Toleranz und Diversität, betont Geschäftsführerin Anja Barth. „Diese Haltung transportieren wir auch verstärkt an unsere jungen Menschen.“ Und unter diesem Motto lädt der Verein alle Bürger an diesem Sonnabend, 16. September, von 14 bis 16 Uhr herzlich zu einem Open-Club im Jugendtreff am Jugendclubhaus ein.

Die Türen des Jugendtreffs seien für alle interessierten geöffnet, betont Anja Barth. Geplant seien zahlreiche Außenspiele wie Torwandschießen, Basketball oder Balancespiele. Für die Besucher soll es auch Kaffee und Kuchen geben. „Natürlich sind unseren Türen auch für unsere täglichen Clubgänger geöffnet“, so Barth. Die Veranstalter hoffen auf möglichst viele Gäste.