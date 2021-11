Ein auf dem Dach umherspringender Junge sorgte am Sonnabend für einen Polizeieinsatz. (Symbolbild)

Junge auf Dach löst in Nordhausen einen Großeinsatz aus

Nordhausen. Weil ihm langweilig ist, turnt ein 10-Jähriger in lebensgefährlicher Höhe herum.

Aufmerksame Anwohner am Nordhäuser Zuckerweg alarmierten am Sonnabend gegen 14.30 Uhr die Polizei. Sie teilten mit, dass sich ein Junge Zugang zur Dachfläche eines Wohnblockes verschafft habe und dort auch am Rand umherspringe.

Einsatzkräfte der Nordhäuser Berufsfeuerwehr und Polizisten eilten zum Zuckerweg. Die ersten Beamten erblickten tatsächlich einen Jungen auf dem Dach. Dieser bemerkte offenbar, dass er durch sein Verhalten einen größeren Einsatz ausgelöst hatte und verließ die Dachfläche.

Bei ihren Ermittlungen stellten die Polizisten einen 10-jährigen Burschen fest. Sie befragten ihn zu seinem gefährlichen Handeln. Der Junge erklärte: Er habe eigentlich nur seine Großmutter besuchen wollen. Da seine Oma aber nicht zu Hause war, habe er sich entschlossen, vor lauter Langeweile auf das Dach zu steigen.

Die Polizei brachte den Jungen zu seiner Mutter und führte dort – nach eigenen Angaben – „ein pädagogisch wertvolles Gespräch mit allen Beteiligten hinsichtlich der künftigen Verhütung derartiger Einsätze“.

