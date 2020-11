Junge Union vermisst CDU-Landratskandidat in Nordhausen: „Mancher alte Hase klebt an seinem Stuhl“

Diese politische Nachricht überraschte den Südharz: Der CDU-Kreisverband erwägt, keinen eigenen Kandidaten ins Rennen der Landratswahl 2021 zu schicken. Auch weil es an erfahrenen Kandidaten mangele. Wie der Vorsitzende der CDU-Jugendorganisation Junge Union (JU) dazu steht und wo er die Fehler seiner Partei sieht, verrät der 30-jährige Chris Schröder im Interview.

Ist der mögliche Verzicht einer eigenen CDU-Kandidatur im kommenden Jahr für Sie ein Fehler?

Ja, definitiv.

Warum?

Die CDU will Volkspartei sein. Aber bei der wichtigsten Wahl auf Kreisebene stellt sie keinen Kandidaten. Das passt nicht. Wo mache ich denn als angestammter CDU-Wähler mein Kreuz, wenn beispielsweise nur AfD, SPD und Linke zur Wahl stehen? Mir fehlt da ein Kandidat der Mitte.

Schwingt in Ihrer Antwort auch ein Aber mit?

Leider ja. Ich muss die Entscheidung des Kreisverbands akzeptieren, wenn sich kein geeigneter Kandidat findet oder keiner der geeigneten sich das zutraut. Es braucht für einen Wahlkampf immer den Rückhalt. Das habe ich in Heringen selbst schon erlebt. Da hatte ich nur die Junge Union, Vereinsmitglieder sowie Freunde und Bekannte im Rücken. Schnell kommt einem dann der Gedanke: Wofür mache ich das hier alles eigentlich?

Aber die Entscheidung ist nicht in Stein gemeißelt. Ich hoffe daher weiter auf einen CDU-Namen auf dem Wahlzettel im kommenden Jahr.

Wie kann es überhaupt passieren, dass die mitgliederstärkste Partei im Kreis keinen Bewerber für den Posten in der Behringstraße findet?

Die Lage ist nicht dem aktuellen Kreisvorstand anzulasten. Das Problem ist älter und hausgemacht. Mancher alte Hase klebt eben an seinem Stuhl.

Welchen alten Hasen meinen Sie?

Ich verweise auf den Fraktionsvorsitz im Kreistag.

Hätten Sie anstelle von Routinier Egon Primas lieber einen jungen Christdemokraten als Fraktionschef gesehen.

Ja. Zudem müssen unsere Kandidaten auch in anderen Wahlkämpfen auf einen der ersten drei Listenplätze. Auch da habe ich in Heringen schon ein Negativbeispiel erlebt: Beim Kommunalwahlkampf war ich nur auf Platz 12 gesetzt. Für den, der noch keinen Namen hat, wird es dadurch schwer, dann überhaupt in die Gremien zu kommen. Aber hier sammelt man Erfahrungen.

Hätten Sie jemanden in den Reihen der CDU die Landratskandidatur zugetraut.

Es gäbe sogar mehrere.

An wen haben Sie gedacht?

Namen möchte ich jetzt nicht nennen. Jemand, der sich diesen schweren Job zutraut, muss schon selbst den Hut in den Ring werfen.

Vielleicht haben Sie ja Lust...

Ich denke eher nicht. Dafür mache ich zu gern meine kommunalpolitische Arbeit in Heringen, wo ich meine politische Tätigkeit noch ausbauen möchte. Perspektivisch würde ich mich allerdings gern über einen Sitz im Kreistag einbringen.

Wie ist der Nachwuchs der CDU überhaupt aufgestellt? Müssen sich konservative Wähler sorgen?

Müssen sie nicht. In der Mehrjahresperspektive gibt es einige Kandidaten, die als mögliche Bewerber für das Amt des Landrats und andere Ämter aufgebaut werden können. Dass wir kein Nachwuchsproblem haben, zeigt sich auch am Stadtrat von Nordhausen und den Gemeinderäten in Bleicherode und Heringen. Da ist die JU mit Christian Lautenbach, Jana Kleinewalter-Müller und mir vertreten. Das können natürlich gern noch mehr Mandate werden.Ansonsten steht die Junge Union mit 70 Mitgliedern zwischen 14 und 35 Jahren stabil da. Beim JU-Vorsitz habe ich meinen Rückzug für das Frühjahr 2022 bereits kommuniziert. Dafür nehme ich bereits andere JU-ler an die Hand.