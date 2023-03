Junge Zupfmusiker aus ganz Thüringen begeistern in Bleicherode

Das Landesjugendzupforchester unter Leitung von Martina Lübbecke trat am Sonntag in der St.-Marien-Kirche von Bleicherode auf.

Bleicherode. Die Zupfmusik hat im Südharz eine lange Tradition. Am Wochenende war ein besonderes Konzert zu erleben – mit dabei auch das Instrument des Jahres.

Sie gehören zu den Besten ihres Fachs in Thüringen, manch einer war schon Bundessieger bei „Jugend musiziert“: 40 junge Musiker – im Landesjugendzupforchester vereint – gaben am Sonntag in Bleicherodes St.-Marien-Kirche ein umjubeltes Konzert. Die mehr als 100 Zuhörer erlebten, dass Gitarren, Mandolinen und Mandolas natürlich gezupft, durchaus aber auch als interessante Percussioninstrumente genutzt werden können. Spielfreude und Talent paaren sich bei den jungen Leuten. Und so voluminös und spannungsgeladen der Zusammenklang des Orchesters unter Leitung von Martina Lübbecke, so kunstvoll und raffiniert waren solistische Einlagen einiger Dozenten.

Die Mitglieder des Landesjugendzupforchesters treffen sich vier Mal im Jahr, um an einem Wochenende gemeinsam zu proben. Hierfür wurde dieses Mal der Kunsthof Friedrichsrode ausgewählt. Das Konzert bildete den Abschluss.