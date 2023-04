Kabarettabend in der Nordhäuser Traditionsbrennerei widmet sich Otto Reutter

In der Traditionsbrennerei in Nordhausen findet in der kommenden Woche ein musikalischer Otto-Reutter-Abend statt.

Nordhausen. Für die Veranstaltung in der kommenden Woche in der Nordhäuser Traditionsbrennerei sind nur noch wenige Restkarten verfügbar.

Unter dem Titel „Nehmsn Alten“ wird am Freitag, 21. April, zu einem musikalischen Otto-Reutter-Kabarettabend in die Nordhäuser Traditionsbrennerei in der Grimmelallee eingeladen. Thomas Ender von der Kammeroper Dresden und Rainer Eichhorn am Klavier führen durch das Programm.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Restkarten zum Preis von 23 Euro pro Person gebe es im Hofshop oder auf der Internetseite der Nordhäuser Traditionsbrennerei, heißt es in der Ankündigung.

Wer war eigentlich dieser Otto Reutter, über dessen Reime auch heute noch, Jahrzehnte nach seinem Tod, herzlich gelacht wird? Er war das, was man von einem guten Kabarettisten erwartet: Jemand, der den Menschen den Spiegel vorhält. Seine Couplets, die kommentierend bis satirisch rein menschliche Eigenheiten sowie auch gesellschaftliche und politische Zustände der damaligen Zeit durchleuchten, haben so viel Witz, Weisheit und Esprit, dass schon Erich Kästner und Kurt Tucholsky sie bewunderten, heißt es in der Ankündigung weiter.

Aber Otto Reutters Couplets seien auch erschreckend: Vieles sei so aktuell, das man es kaum glauben könne.