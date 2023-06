Kabarettist Vince Ebert kommt nach Nordhausen

Der Kabarettist Vince Ebert ist Stargast beim Tag der Ingenieurwissenschaften am 28. Juni an der Nordhäuser Hochschule.

Nordhausen. Der Kabarettist und Diplom-Physiker Vince Ebert ist Gast beim Tag der Ingenieurwissenschaften an der Nordhäuser Hochschule.

Gemeinsamer Blick in die Zukunft: Am Mittwoch, dem 28. Juni, kommen Forschende aus ganz Thüringen an der Hochschule Nordhausen zusammen, um Probleme und Lösungsansätze der aktuellen wissenschaftlichen Praxis zu besprechen.

Was bedeutet Zukunft? Was ist im Bereich der Ingenieurwissenschaften zu erwarten? Und was ist erreichbar? – „Diesen Fragen stellen sich die Wissenschaftler in Vorträgen und Poster-Vorstellungen über innovative und zukunftsfähige Projekte aus den Bereichen Forschung und Lehre“, berichtet Hochschul-Sprecherin Tina Bergknapp.

Die Teilnahme ist ganztägig für alle Interessierten öffentlich zugänglich. Die Gäste können sich auf vielseitige Einblicke in die Forschungsbereiche der Mitgliedshochschulen der Allianz Thüringer Ingenieurwissenschaften „ThürING“ an der Hochschule Nordhausen freuen.

Die Veranstaltung beginnt 10 Uhr. „Ganz besonders freuen wir uns auf den Kabarettisten und Diplom-Physiker Vince Ebert. Ab 15 Uhr wird er seine Perspektive auf die Themen der Zukunft mit seinem Vortrag ,Big Dadaismus’ präsentieren. Anhand von witzigen und überraschenden Beispielen zeigt er, wo Menschen selbst intelligentesten Computern überlegen sind und wie Fantasie und Kreativität auch in Zukunft unternehmerisch erfolgreich sein können“, führt Bergknapp weiter aus. Interessierte Gäste sind gern eingeladen, Eberts Vortrag und den anderen Themen zu lauschen.

Die Tagung wechselt jährlich den Austragungsort. Hinter der Abkürzung „ThürING“ verbirgt sich die „Allianz Thüringer Ingenieurwissenschaften“. Sie versteht sich als ein Forum zur verstärkten Kooperation und gemeinsamen Strategieentwicklung von sieben Thüringer Hochschulen.