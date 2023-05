Vodafone hat seine Unternehmenszentrale in Düsseldorf.

Kabelfernsehen in und um Nordhausen vor Umstellung

Nordhausen. Vodafone ändert noch bis Monatsende die Frequenzen für TV- und Radioprogramme. Wir erklären, was in diesem Zug für einen künftigen Empfang zu tun ist.

Für eine höhere Leistungsfähigkeit seines Kabel-Glasfasernetzes in Nordhausen und Umgebung nimmt Vodafone eine technische Umstellung vor. Wie der Netzbetreiber am Freitag mitteilte, erhalten bis zu 350 TV-Sender und Hörfunkprogramme in der Nacht zum 24. Mai eine andere Frequenz.

Vodafone empfiehlt, Empfangsgeräte und Kabel-Router zum Umstellungszeitpunkt nicht vom Stromnetz zu trennen und am Morgen nach der Umstellung zu prüfen, ob alle Sender wie bisher zu empfangen sind. Viele TV-Receiver finden die Sender nach der Umstellung automatisch. Andernfalls sei ein von Hand angestoßener Sendersuchlauf notwendig. Mitunter müssten auch Favoritenlisten angepasst und Aufnahmen neu programmiert werden.

Weitere Informationen: www.vodafone.de/frequenzumbelegung