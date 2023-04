Kameraden der Feuerwehr Heringen meistern alle Einsätze erfolgreich

Heringen. Zu welchen Einsätzen die Kameraden der Ortsteilfeuerwehr Heringen gerufen wurden und welche Feuerwehrleute sich über Beförderungen freuen können. Und warum die Auszeichnungen verschoben wurde.

Die Kameraden der Ortsteilfeuerwehr Heringen und ihre geladenen Gäste trafen sich zu ihrer Jahreshauptversammlung, um das vergangenen Jahr Revue passieren zu lassen. Auch die Beförderung von Kameraden stand auf der Tagesordnung.

Die Feuerwehr Heringen zählte Ende des Jahres 42 aktive Einsatzkräfte, 23 Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung sowie zwölf Nachwuchskräfte in der Jugend- und Bambinifeuerwehr. Im letzten Jahr investierten die Floriansjünger ehrenamtlich wieder viel Zeit in Ausbildungs-, Übungs- und Technikdienste, in die Absicherung diverser Veranstaltungen und nicht zuletzt in die 67 Einsätze, zu denen sie gerufen wurden. Bei den Alarmierungen handelte es sich um 13 Brandeinsätze, 40 Hilfeleistungseinsätze, 13 Fehleinsätze und um eine Übung der Landgemeinde am Schloss in Heringen.

Die Wehrleitung stellte hierbei einen starken Anstieg der Alarmierungen gegenüber den Vorjahren fest, dankte allen Kameraden für ihr umsichtiges Handeln und zeigte sich froh, dass jederzeit alle gesund von den Einsätzen heimkehrten. Neben dem Wehrführer Uwe Theuerkauf nutzte auch der Stadtbrandmeister der Landgemeinde Heringen, Toni Theuerkauf, die Gelegenheit für ein paar Worte und gab ebenfalls einen Rückblick zum Jahr 2022.

Christian Türk (2. von rechts) wurde zum Brandmeister befördert. Bürgermeister Roman Ahrendt, Uwe und Toni Theuerkauf (von links) gratulierten. Foto: Mandy Balik

Im Anschluss daran nahm er zusammen mit dem Ortsteilbürgermeister Roman Ahrendt Beförderungen vor. Zum Feuerwehr-Anwärter wurden befördert: Daniel Dempewolf, Peggy Fitzenreiter und Stephanie Grützner. Die Ernennung zum Feuerwehrmann erhielten Adrian Pickert, Manuela Dempewolf, Nick Freybote und Phillip Plate. Zum Hauptfeuerwehrmann wurden Andre Neufert, Andreas Seifert, Patrick Plate und Timo Arndt und zum Brandmeister Christian Türk befördert.

Die Auszeichnungen von Kameraden wurde vertagt, da diese zum Kommersabend anlässlich des 140 (+3) jährigen Bestehens der Feuerwehr Heringen vorgenommen werden. Das tatsächliche 140-jährige Jubiläum musste im Jahr 2020 pandemiebedingt leider abgesagt werden, in diesem Jahr soll es vom 30. Juni bis zum 2. Juli gemeinschaftlich mit dem Kulturkreis Heringen als Heimat- und Feuerwehrfest nachgeholt werden.

Die Aus- und Weiterbildung der aktiven Einsatzkräfte, die Gewinnung neuer Mitglieder für die Jugend- und Bambinifeuerwehr sowie neuer Kameraden für die Einsatzabteilung bleibt weiterhin wichtiger Bestandteil in der Arbeit der Feuerwehr und die Wehrleitung hofft, dies im Jahr 2023 bestmöglich umsetzen zu können.