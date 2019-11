Heringen Heringen Nach dem Auftakt Anfang Oktober erwartet die Gäste im Rahmen der Kammerkonzerte ein weiterer Musikhöhepunkt mit unterschiedlichen Besetzungen und Genres am 15. Oktober im Heringer ...

Kammerkonzert im Schloss

Nach dem Auftakt Anfang Oktober erwartet die Gäste im Rahmen der Kammerkonzerte ein weiterer Musikhöhepunkt mit unterschiedlichen Besetzungen und Genres am 15. Oktober im Heringer Schloss. Im 2. Kammerkonzert wird Bariton Philipp Franke zusammen mit Youngrang Kim am Klavier Franz Schuberts berühmte „Winterreise“ erklingen lassen. Zu den 24 Liedern dieses 1827 entstandenen Zyklus‘ bekannte der Komponist selbst: „Mir gefallen diese Lieder mehr als alle, und sie werden Euch auch noch gefallen.“ Tickets für das Konzert sind über das Theater und in den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.