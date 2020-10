Kammerkonzert in Nordhausen wird zur Bläserreise nach Frankreich

Eine Bläserreise nach Frankreich verspricht jetzt das 3. Kammerkonzert des Loh-Orchesters: Französische Musik aller Jahrhunderte steht für besondere Klangsinnlichkeit der Instrumentenbehandlung. Im 3. Kammerkonzert, das am kommenden Wochenende in Nordhausen und Sondershausen zu erleben sein wird, sind Holz- und Blechbläser abwechselnd in Solo-, Duo- und Trioformationen zu hören. Dabei können sie die Schönheiten des reinen Posaunenklangs ebenso präsentieren wie Kombinationen verschiedener Blechbläserklänge oder farblich aparte Konstellationen mit Flöte, Klarinette und Fagott.

Die Holzbläser verweilen dabei mit Werken von Charles Koechlin, André Jolivet und François Devienne ausschließlich in Frankreich und lassen Musik des 18., 19. und 20. Jahrhunderts erklingen. Die Blechbläser dagegen unternehmen mit Anton Bruckner von Österreich aus eine Reise über Frankreich mit Françis Poulenc bis in die USA mit Leonard Bernstein und Bryan E. Lynn.

Karten für das 3. Kammerkonzert am 10. Oktober um 18 Uhr in der St.-Blasii-Kirche in Nordhausen sowie am 11. Oktober um 18 Uhr in der Cruciskirche in Sondershausen gibt es im TA-Pressehaus in der Bahnhofstraße 33 in Nordhausen, an der Theaterkasse, in der Tourist-Information Sondershausenoder im Internet unter www.theater-nordhausen.de und an allen Vorverkaufsstellen.