Kampagne soll Frauen in Not einen Ausweg zeigen: Nordhausen ist dabei

Nordhausen. Häusliche Gewalt ist sehr oft ein Tabuthema für Betroffene. Das soll sich ändern. Kommunen wollen mehr Aufklärung leisten und Anlaufstellen ermöglichen.

Die Stadt Nordhausen beteiligt sich aktuell an einer Kampagne, die im Vorfeld des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November gestartet worden ist, berichtet Rathaussprecherin Franziska Mühlhause. Bei häuslicher Gewalt seien vor allem Frauen die Opfer, laut Polizeistatistik bei 80 Prozent aller Fälle. Jede Stunde werden in Deutschland 13 Frauen Opfer von Gewalt in Partnerschaften. Alle zweieinhalb Tage stirbt eine Frau durch die Gewalttat ihres Partners.

Die aktuelle Kampagne soll motivieren, nicht länger auszuhalten, sondern etwas zu unternehmen und die eigene Situation zu verbessern. Viele Frauen trauen sich aus Scham und Verzweiflung nicht aus der Tabuzone „Häusliche Gewalt“ heraus. Sie sollen wissen, dass sie nicht alleine sind und allein gelassen werden, wenn sie ihre Situation verändern wollen. Für eine Thüringer Initiative haben sich jetzt erstmals 18 kommunale Gleichstellungsbeauftragte zusammengeschlossen. Stefani Müller vertritt dabei die Nordhäuser Stadtverwaltung.