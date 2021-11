Kantorei lässt in Nordhausen ein Chorwerk erklingen

Nach ihrer großen Reinigung (im Bild: Orgelbauer Michael Treblin aus Halberstadt) erlebt die große Schuster-Orgel in der St.-Blasii-Kirche am kommenden Sonntag einen Konzerthöhepunkt dieses Jahres.

Nordhausen. Konzert in St. Blasii: Karten gibt es an der Abendkasse. Für die Besucher gilt die 2G-Regel.

Seit Jahren bringt die Nordhäuser Kantorei zum Ende des Kirchenjahres Werke zur Aufführung, in denen Komponisten ihre Beschäftigung mit Tod und Auferstehung zum Ausdruck gebracht haben, so auch diesmal. Das Konzert ist am Sonntag, 21. November, um 18 Uhr in der St.-Blasii-Kirche. Auf dem Programm steht das Requiem von Gabriel Fauré. Er schrieb das Werk im Alter von 42 Jahren unter dem Eindruck des Todes seiner Eltern. Erstmals erklang das Stück 1888 in Paris und ist seitdem ein oft gespieltes Werk, das nach langer Pause auch wieder in Nordhausen zur Aufführung kommt.

Wie für Nordhausen gemacht ist die Fassung des Amerikaners Edgar Girtain. Er bearbeitete das Werk für Streicher, Chor und Orgel. Zwei musikalische Gruppen kommen wirkungsvoll zum Einsatz. Zudem erweist sich die große Schusterorgel als idealer Partner im Zusammenspiel. Eingeleitet wird das Konzert von Johann Sebastian Bachs Kantate „Ich habe genug“ BWV 82. Thomas Kohl (Bariton) singt die Solopartien in der Kantate sowie dem Requiem. An der Oboe spielt Marius Schifferdecker, an der Orgel Wolfgang Kupke. Die Nordhäuser Kantorei und ihr Streichorchester musizieren unter Leitung von Michael Kremzow. Eintrittskarten für 10 Euro gibt es an der Abendkasse. Zum Konzert gilt die 2G-Regel.