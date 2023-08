Kaputte Ampel nähe Urbach sorgt für gefährliche Situation

Eine defekte Ampelanlage sorgte am Mittwochmorgen für Behinderungen im Straßenverkehr. (Symbolbild)

Urbach. Eine defekte Ampel sorgte am Mittwoch für Behinderungen auf der Landstraße zwischen Urbach und der Autobahn-Anschlussstelle bei Heringen. Die Situation war nicht ganz ungefährlich.

Eine defekte Ampelanlage sorgte am Mittwochmorgen für Behinderungen auf der Landstraße zwischen Urbach und der Autobahn-Anschlussstelle bei Heringen. Laut Angaben der Nordhäuser Polizei informierten Verkehrsteilnehmer, dass sie unplausibel lange an dieser Ampel warten mussten. Die Autofahrer hätten so lange gewartet, dass sich bereits ein gefährlicher Rückstau auf der Autobahn gebildet habe. Die Polizisten mussten über zwei Stunden den Verkehr selbst regeln, bis die Ampel wieder normal funktionierte.