Karnevalisten einer Stadt im Kreis Nordhausen stehen in den Startlöchern

Ellrich. Der Vorverkauf für Veranstaltungen des Karnevals in Ellrich hat begonnen. Geheimnis um Prinzenpaar wird am 27. Januar gelüftet.

Ob Büttenredner oder Sänger, Tanzgruppen oder Turner, Trainer oder Betreuer – alle fiebern der 54. Saison des Ellricher Karnevalsverein (EKV) entgegen und sind schon seit Wochen mit den Vorbereitungen beschäftigt, um den Gästen auch in dieser Saison wieder ein abwechslungsreiches Karnevalsprogramm bieten zu können.

Die erste Veranstaltung des EKV startet am 27. Januar 2024 wie immer um 19.11 Uhr zum ersten Mal in der Südharzhalle in Ellrich. Neben einem humorvollen Programm wird auch das Geheimnis um das 51. Prinzenpaar des EKV gelüftet.

Natürlich dürfen auch die Kleinsten den Ellricher Karneval feiern wie die Großen. Am Sonntag, dem 12. Februar, gibt es den „Großen Spaß für kleine Narren“. Ein buntes Programm von Kindern für Kinder wird sicherlich auch in der 54. Saison die Kleinen begeistern. Nicht zu vergessen ist die Ellricher Weiberfastnacht. Die 15. Auflage dieser „Nur für Frauen“-Veranstaltung gibt es am 8. Februar unter dem Motto „Frauen an die Macht“.

Karten für alle Abendveranstaltungen gibt es ab sofort bei „Martinas Stöberstube“, Zwischen den Toren 14, in Ellrich, Telefon: 036332/746677.