Karnevalisten in Krimderode haben auch nach Aschermittwoch nicht genug

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Karnevalisten in Krimderode haben auch nach Aschermittwoch nicht genug

Mit einem tollen Abend hat der Krimderöder Karneval-Club (KKC) seine 60. Karnevalssaison in der Schulturnhalle des Ortes beendet. „Wir können auf ein tolles Jubiläum mit vielen Höhepunkten zurückblicken“, zeigt sich Christian Lautenbach zufrieden.

Zur Festveranstaltung kamen zahlreiche befreundete Karnevalsvereine, ehemalige Mitglieder, Sponsoren und Freunde des KKC. Gemeinsam feierten sie mit den vielen Aktiven des 120 Mitglieder zählenden Vereins. Krimderode wurde so zur Hochburg des Nordthüringer Karnevals. Sogar Vertreter des Landesverbands der Karnevalsvereine hatten die Reise auf sich genommen, um dem KKC zum Jubiläum zu gratulieren.

Was sie erlebten, war ein außergewöhnliches Programm. Denn nicht nur die einzelnen Akteure des KKC überzeugten mit großartigen Leistungen – auch einige der angereisten Vereine präsentierten ihre Tänze und rundeten so den Abend ab.

Seinen Ursprung hat das närrische Treiben in Krimderode in den 1950er-Jahren. Damals beschlossen Sportler und Kleingartenfreunde, einen öffentlichen Karneval zu feiern. Es war die Geburtsstunde des heutigen KKC. Die Blütezeit des Vereins lag in den 80er-Jahren, als man sogar im Nordhäuser Parkschloss auftrat. Aktuell hat der Verein elf Formationen.