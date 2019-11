Karnevalisten starten in Jubiläumssaison in Großlohra

Als „Schnapsidee mit ernster Absicht“ bezeichnet Dirk Redieske lächelnd, was sich vor mehr als 55 Jahren unterhalb der Burg Lohra abspielte. Und was am Samstag um 19.30 Uhr auf dem Saal „Am Anger“ in Friedrichslohra gefeiert wird: die Geburtsstunde des Großlohraer Karnevals. Kurt Müller, Ernst Apel – übrigens Großvater des heutigen Karnevalspräsidenten Redieske – und Willi Wandt hießen damals jene Lohraer, die auf dem Saal der Familie Wand einen Büttenabend und Maskenball organisierten. Das sei die Initialzündung für die Festlichkeiten gewesen, wie wir sie heute kennen, weiß Redieske. „Schon ein Jahr darauf, 1964, feierten die Lohraer ihren ersten richtigen Karneval mit echtem Prinzenpaar“, erzählt er.

Am Samstag nun soll das 55-jährige Jubiläum der Sause steigen, die in allen Ortsteilen traditionell gefeiert wird. „Wir haben viele langjährige Weggefährten und befreundete Vereine eingeladen. Wer sich noch nicht zurückgemeldet hat, sollte das schnell tun“, erläutert mit Christian Bernd der Vorsitzende des Karnevalvereins über den Auftakt der Saison, die den offiziellen Veranstaltungen vorausgeht.

Langjährige Weggefährten, wie Bernd sie nennt, gibt es im Verein übrigens viele: Karl-Heinz Ziegler oder Paul und Heinz Sander von den Hainleitemusikanten seien bereits von Beginn an dabei gewesen, nennt er einige Beispiele. „Die Hainleitemusikanten und die Taternband sind nicht nur einfach Mitwirkende“, erklärt er zudem. „Stattdessen sind sie ein wesentlich prägender Teil des Gesamtkonzepts im Großlohraer Karneval.“

Mehr als 100 Mitwirkende

Und das hat es in sich: Mehr als hundert Mitwirkende wird das beinahe vierstündige Programm auch in dieser Saison wieder zählen. Redieske und Bernd blicken sich mehrfach fragend an und müssen sich gegenseitig ergänzen, allein um die genaue Zahlen der Tanzgruppen zusammenzubekommen. Namen wie „Twister Sister“, „Shit Happens“ und „Junicut“ fallen bei ihrem Versuch, bis sie sich festlegen. „Acht Tanzgruppen treten auf“, schwärmen beide ob der Vielzahl. Dazu gesellen sich die Auftritte zweier Sänger sowie die Büttenreden gleich mehrer Karnevalisten. Cedric Martins wird ebenso in der Bütt stehen wie Günter Hesse, Mandy Marquardt und Redieske selbst. „Das gibt es in dem Maße in anderen Gemeinden sicher nicht“, zeigen sich der Vereinschef und sein Präsident selbstbewusst.

Möglich mache dies nicht zuletzt die hohe Mitgliederzahl im Verein. 84 sind es derzeit, der älteste unter ihnen gehe mittlerweile auf die 90 zu, sagen Redieske und Bernd nicht ohne Stolz. Auch weil die Jugend ähnlich stark vertreten ist. Und so gesellen sich zu den gestandenen Büttenrednern auch der 14-jährige Philip Bernd und die 13-jährige Lara Redieske.

Die Namensähnlichkeiten zu den beiden führenden Köpfen im Verein sind kein Zufall: Der Großlohraer Karneval werde wohl mit den Genen weitergegeben, lächeln Christian Bernd, dessen Vater schon in der Taternband musizierte, und Dirk Redieske, dessen Mutter als erste Karnevalsprinzessin Bühnenerfahrung sammelte.

Überhaupt scheint Nachwuchs dem Verein keine so großen Sorgen zu machen, wie man es andernorts oft hört: Hier zeigen die Knirpse gar ein eigenes Programm und stellen selbst einen Kinderpräsidenten. „Den Kinderkarneval am Leben zu halten, ist das A und O, um die Zukunft zu sichern“, verdeutlicht Redieske. Dafür kooperieren die Narren der Gemeinde mit dem Kindergarten. Das habe damals der erst kürzlich verstorbene Bürgermeister Siegfried Schäfer arrangiert, er sei das Bindeglied vieler Bestrebungen in der Gemeinde gewesen, erzählen Bernd und Redieske.

Jubiläum fast abgesagt

Ein trauriger Gesichtsausdruck wandert über die Gesichter der beiden. 40 Jahre stand Schäfer als „singender Bürgermeister“ mit auf der Bühne des Karnevals, dirigierte selbst das Orchester, bedauern Bernd und Redieske sein Fehlen. „Wir haben deshalb lange gehadert, ob wir die Veranstaltung am Samstag überhaupt stattfinden lassen“, sagen die Karnevalsoberen. Zuletzt habe man sich allerdings Siegfried Schäfer als einen „Hansdampf in allen Gassen“ ins Gedächtnis gerufen. „Er, der so viel für unsere Dörfer getan hat, hätte es so gewollt. Es wäre in seinem Sinne“, sind sich beide sicher. Es ist auch nicht die erste Krise, die der Verein zu überwinden hat: Bald hätte Großlohra in diesen Tagen ein weniger schönes Jubiläum gefeiert: 30 Jahre kein Fasching. In der Wendezeit, erläutert Redieske, habe ein Großteil des Elferrats die Segel streichen wollen. „Bernd Apel wurde damals Vereinschef. Ihm ist es zu verdanken, dass das Fest es über die Wende schaffte.“

Was der Höhepunkt all der Jahre war? Bernd und Redieske schauen sich dabei vieldeutig an. „Da gab es viele, die aber alle nicht in die Zeitung gehören“, lachen sie, nur um dann doch einen der Höhepunkte zu verraten: Seit 1995 veranstaltet Großlohra alle fünf Jahre auch einen eigenen Umzug. „Die Fete danach war immer legendär“, schwärmen die zwei Organisatoren über eine Party, bei der die Mitwirkenden nur für sich ein Programm darboten, bei dem sie in die Rolle jeweils anderer Vereinskollegen schlüpften. „Da haben wir im lustigsten Sinne gruselige Sachen erlebt“, lachen Redieske und Bernd.

Der große Festumzug in dieser Saison findet am 23. Februar statt. Ab 13.30 Uhr zieht der Tross von Kleinwenden durch den Ort und endet ab der Bushaltestelle in Friedrichslohra. Wer am Umzug teilnehmen möchte, wird gebeten, sich telefonisch unter 0172/3477697 oder unter 0151/12344508 zu melden.