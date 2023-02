Karnevalistische Kunst: Die Sieger des Nordthüringer Tanzfestivals in Bleicherode stehen fest

Bleicherode. Zwei Jahre lang war coronabedingte Zwangspause. Nun endlich konnten sich Tanzmariechen, Garde- und Showtanzgruppen wieder einander messen.

Das 6. Nordthüringer Tanzfestival ist am Sonntag über die Bühne des Bleicheröder Kulturhauses gegangen. Gekürt wurden die besten Tanzmariechen, Garde- und Showtänzer.

Bei den 13- bis 15-jährigen Tanzmariechen holt Samira Nimser Platz 1, bei den älteren siegt das Tanzduo aus Großwechsungen.

Die Gernröder Minigarde überzeugt von beiden angetretenen Jugend-Garden am meisten. Mit sieben Teilnehmern am größten ist die Teilnahme in der Kategorie „Aktive Garde ab 16 Jahren“: Die Sülzhayner Funkengarde schafft es hier auf Platz 1.

Im Showtanz setzt sich das Bleicheröder Kinderballett gegen Konkurrenz aus Sollstedt durch. Von vier Junior-Showtanzgruppen mit Neun- bis 13-Jährigen überzeugen die Kids aus Großwechsungen am meisten. Sechs andere Teilnehmer der älteren Showtanz-Kategorie verweist die Großbodunger Gruppe „Step by Step“ auf die Plätze.