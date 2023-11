Schlüsselübergabe mal 4: In diesem Jahr startete der Bleicheröder Carneval Club nicht allein in die 5. Jahreszeit. Auch die närrischen Vereine aus Kraja, Wipperdorf und Wollersleben waren mit ihren Bürgermeistern dabei.

Karnevalsauftakt in Bleicherode: Alle Vereine unter einer Narrenkappe

Bleicherode. Schlüsselübergabe einmal anders: Alle vier Karnevalsvereine der Landgemeinde Bleicherode waren zum Karnevalsauftakt am 11.11. mit von der Partie.

So eine Schlüsselübergabe hat selbst das Karneval erprobte Bleicherode noch nicht erlebt. Denn erstmals fand die Übergabe mit allen vier Vereinen der Landgemeinde statt. Neben den Gastgebern vom Bleicheröder Carvneval Club (BCC) waren auch die Narren aus Kraja, Wipperdorf und Wollersleben mit dabei.

BCC-Präsident Andreas Weigel stellte mit „Der BCC ist high, die Ampel gibt Cannabis frei“ das Motto der diesjährigen Saison vor. Die Rede zur Schlüsselübergabe von Landgemeinde-Bürgermeister Frank Rostek (CDU) fiel in diesem Jahr kurz und knapp aus. „Mir steht gerade nicht der Sinn nach einer unbeschwerten und lustigen Rede“, so der Ortschef. Mit dem Wunsch nach einer friedlichen Kampagne übergab er den Rathausschlüssel an Andreas Weigel.