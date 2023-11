Am 11. November um 11.11 Uhr gab es zum Beginn der närrischen Jahreszeit erstmals in Nordhausen eine Schlüsselübergabe von OB Kai Buchmann (rechts) an die Präsidenten der Vereine aus Krimderode (Andreas Kulbe, links), Salza (Oda Krüger) und Leimbach (Martin Buchmann).