Karnevalsauftakt mit Vorstellung des Prinzenpaares im Kreis Nordhausen

Görsbach. Die Narren starteten in Görsbach in die 5. Jahreszeit. Wer das Prinzenpaar des Karnevalvereins ist und wohin es für den ersten Umzug der Session ging.

Pünktlich um 11.11 Uhr eröffnete der obligatorische Kanonenschuss von Hansi Luszek am 11.11. auch die Karnevalssaison in Görsbach. Symbolisch übergab Bürgermeisterin Angela Simmen (parteilos) das Zepter in die Hände von Karnevalspräsidentin Mandy Henning. Diese nutze sogleich die Gelegenheit, die aktuellen Prinzenpaare des GKV zu verkünden. Mit Prinz Rene II. und Prinzessin Janine I. starten die Görsbacher Narren in ihre 69. Kampagne. Die kleinen Karnevalisten werden in diesem Jahr von Prinz Moritz I. und Prinzessin Johanna I. angeführt.

Bei Fettbrot und Pfannkuchen schunkelten Narren und Publikum sodann zu bekannten Karnevalsliedern. Für feuchtfröhliche Stimmung sorgte der Ausschank von flüssigen Leckereien. Damit niemand hungrig nach Hause gehen musste, sorgte eine Gulaschkanone für volle Mägen. Nach dem bunten Treiben vor dem Gemeindehaus ging es für die Görsbacher Narren weiter nach Wallhausen zum ersten Umzug der neuen Session.

Wer die Görsbacher Narren in Aktion erleben möchte, sollte sich den 8. Dezember vormerken. Dann startet der Kartenvorverkauf von 16 bis 18 Uhr in der Kulturscheune Görsbach für die Veranstaltungen des GKV.