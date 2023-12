Die Tanzgruppen zählen jedes Jahr zum Programm des Karnevals in Lipprechterode.

Karneval Karnevalsverein im Kreis Nordhausen hockt in den Startlöchern: Es ist seine 37. Saison

Lipprechterode Mitglieder des Vereins im Kreis Nordhausen bereiten ihre Faschingsabende fleißig vor. Sie üben, bauen und schmücken.

Die Narren von Lipprechterode hocken schon in den Startlöchern. Eifrig haben sie ihre 37. Saison vorbereitet. Ein buntes Programm wartet auf das Publikum. Es besteht aus Gesang, Tanz und Büttenreden. Fleißig üben alle Gruppen Woche für Woche. Die Vereinsmitglieder werkeln und schneidern, bauen und schmücken. Vier Abendveranstaltungen sind geplant. Der Startschuss fällt am Sonnabend, dem 20. Januar. Der Kartenverkauf ist dann am Freitag, 5. Januar, ab 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Die gastronomische Versorgung beim Lipprechteröder Karneval übernimmt die „Rumpelkiste“ aus Bleicherode. Karten können bei Diana Waldhelm unter Telefon: 0174/3 10 24 53 oder Tobias Windweh unter Telefon: 0172/7 22 48 76 bestellt werden.